Украина На заседание суда по делу Шеремета не явился прокурор

2019-12-20 11:16 165

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея  Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

Как сообщает УНН, заседание должно было начаться в 9:30 в пятницу, впрочем, в связи с отсутствием прокуроров, рассмотрение дела Антоненко перенесли на 12:20 23 декабря.

В свою очередь, представитель стороны защиты, адвокат Станислав Кулик сообщил, что заседание перенесли "из-за неявки прокурора и не доставленные Андрея".

Ранее сообщалось, что подозреваемый Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу убийства Шеремета. 

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Украина

На заседание суда по делу Шеремета не явился прокурор 2019-12-20 11:16 165
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