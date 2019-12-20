Украина Стало известно, с чего начался пожар в одесском колледже

2019-12-21 13:00 117

 

Исполняющий обязанности главы регионального ГСЧС региона Вадим Шулюк рассказал, что пожар в одесском колледже, в результате которого погибло 16 человек, начался в кабинете заведующей отделения.

По его словам, пожар начался возле рабочего стола заведующей отделения колледжа. В данном месте находился "выпрямитель" на пять розеток, к которому были подключены компьютеры, обогреватель и другие.

Шулюк отметил, что в момент возгорания заведующая была на совещании в другом кабинете.

"Вернувшись, она увидела горящий кабинет, но вместо того, чтобы дать сигнал тревоги, побежала к директору", - добавил он.

В издании добавили, что во время сессии Одесского областного совета начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олег Бех заявил, что остаются неопознанными шесть погибших, останки которых обнаружены во время разбора завалов после пожара.

Известно, что в колледже во время учебного процесса использовались обогреватели.

"Помимо отсутствия соответствующей противопожарной системы, системы автоматического оповещения об опасности, в электрощитовой обнаружена "перемычка", позволяющая значительно увеличить нагрузку на электросеть. В частности, стояло оборудование на 16 ампер, а указанная "перемычка" позволяла повысить нагрузку до 32 ампер", - сказал Бех.

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