Украина Появились печальные новости для тех, кто ездит на газе

2019-12-22 10:30 4143

 

Правительство собирается увеличить цену на сжиженный газ на заправках почти в два раза с 2020 года.

С декабря текущего года цена на топливо немного упала, что, несомненно, обрадовало водителей. Так, с 4 декабря стоимость литра бензина А-95 снизилась на 32 копейки, А вот дизельного топлива — на 30 копеек. Что касается сжиженного газа, то он подорожал на 32 копейки. По состоянию на 17 декабря в среднем по Украине литр бензина А-95 стоил 28,40 грн, дизельного топлива — 27,85 грн, а сжиженного газ — 12,57 грн.

Но уже со следующего года картина может кардинально измениться. Дело в том, что крупнейший производитель топлива в Украине «Укртатнафта» выступил с предложением резко изменить ставки акцизного сбора на разные виды топлива. В первую очередь это коснется как раз сжиженного. Сейчас на него действует акциз в размере 52 евро. В следующем году его планируют поднять практически в два раза - до 136 евро за тысячу литров. Что касается бензина, то тут наоборот предлагают снизить акциз, с 213,5 до 170 евро за тысячу литров. Разница составит практически 20%.

В целом, Глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус поддержал такое предложение. Но сам комитет отказался его принимать.

Тогда депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк предложила внести некоторые поправки в налоговый кодекс и по сути унифицировать ставку акциза на все виды топлив на одном уровне. Сделать ее 139,5 евро за тысячу литров для бензина, сжиженного газа и дизельного топлива.

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