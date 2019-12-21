Украина Коболев рассказал подробности переговоров по газу

2019-12-22 11:00 258

 

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что на переговорах по транзиту российского газа через Украину в Европу обсуждается подписание гибридного соглашения. Об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

По словам главы НАКа, подписание транзитного контракта до конца года является маловероятным из-за коротких сроков.

"Нафтогаз" не ставит условием подписания какого-либо контракта. А сейчас речь идет о нескольких контрактах. Я сказал, что транзитный контракт - его подписание крайне маловероятно (до конца года, - ред.) из-за сроков. Там идет речь о некотором гибридном варианте, который мы давно предложили… чтобы ни в коем случае не прерывать транзит газа в Европу. Никакой контракт из предложенных нами мы не ставим в зависимость от погашения долга "Газпрома" перед "Нафтогазом". Мы готовы подписываться, не решив старые проблемы. Если сможем решить данные проблемы - супер", - отметил Коболев.

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