Украина Украинцы могут ездить без виз еще в одну страну

2019-12-22 15:00 183

 

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований

Сегодня, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начнет действовать режим безвизовых поездок.

Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

"К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы", – написал Заяц.

 

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.

В этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Молдова, Россия и Беларусь имеют безвизовый режим с 121, 118 и 77 странами соответственно.

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