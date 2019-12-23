Украина Украинцы получат дополнительные выходные перед Новым годом

2019-12-23 22:00 309

В конце декабря 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей выходными днями будут понедельник и вторник, 30 и 31 декабря.

Это предусмотрено распоряжением Кабмина о переносе рабочих дней.

Согласно распоряжению, рабочие дни переносятся с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Таким образом, выходными будут четыре дня подряд — с 29 декабря 2019 года до 1 января 2020 года.

Перед Новым годом украинцев ждут дополнительные выходные

В начале 2020 года также будет четыре выходных дня подряд — с 4 по 7 января, поскольку Кабмин перенес рабочий день с понедельника 6 января на субботу 11 января.