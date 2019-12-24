Украина Арестован хакер, который ломал банкоматы и снимал деньги с чужих карт

2019-12-24 14:16 126

Киберполиция Днепропетровской области разоблачила хакера, который дублируя банковские карты украл с банковских счетов украинцев более миллиона гривен.

"Имитируя ошибку работы банкомата он с помощью специальных манипуляций дублировал карточку следующего пользователя банка. Мужчине пока объявлено о подозрении и арестован сроком на 60 суток", - говорится в сообщении силоиков.

Преступная схема выглядела так: при использовании банкомата, он имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которая позволяла и копировать карточку следующего пользователя . В последствии - получал доступ к счетам и картам.

Продолжается расследование в уголовном производстве, квалифицированном по ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронным деньгам, оборудованием для их изготовления) и ст. 190 (Мошенничество) УК Украины.