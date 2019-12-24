фото-видео фото В Украине нашли кладбище автомобилей ЗАЗ - кто выбросил десятки Славут

2019-12-25 09:12 156

В Энергодаре Запорожской области нашли кладбище брошенных автомобилей ЗАЗ-1103 "Славута", которые многие годы стоят под открытым небом.

Судя по цвету и "шашечкам", раньше они "работали" в службе такси. Почему выбросили сразу столько ЗАЗов — не известно. Или таксопарк стал банкротом, или владелец таксопарка обновил гараж, после чего старые машины просто выбросили. Многие, даже не сняты с регистрации, на них присутствуют номерные таблички.

Сегодня "Славуты" находятся в очень плохом состоянии. Вряд ли хотя бы одну из них можно за разумные деньги восстановить. Да и смысла в этом нет. Правда, интересно, как так произошло, что за долгие годы машины не растащили на запчасти или же не сдали в металлолом.

Жаль видеть одну из самых массовых украинских моделей народного авто в таком плачевном состоянии.

Запорожский ЗАЗ ("Коммунар") начал выпускать ЗАЗ-1103 "Славута" еще в 1999 году. Серийное производство этой модели продолжалось вплоть до 2011 года. За это время с конвейера около 140 000 экземпляров "Славуты".