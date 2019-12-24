Украина Кабмин принял неожиданное решение по коммунальным тарифам - чего ждать в платежках

2019-12-24 15:45 36

Кабмин сегодня принял решение, которое позволит на 30% суммы платежек за коммунальные услуги, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе встречи Совета регионов при участии президента Владимира Зеленского.

"Мы знаем, что цены на газ уменьшились почти на 30%, а тарифы, к сожалению, нет.... Общество этого не понимает", - сказал глава правительства.

Зеленский напомнил, что ранее правительству было поручено разработать "механизм, который бы обеспечил справедливые тарифы". "Не может быть квитанция за коммуналку для людей приговором, когда потребитель отдает 70% от своей зарплаты", - подчеркнул президент.

Гончарук в ответ сообщил, что платежки за отопление можно снизить за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли постановление, которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ. То есть, можно откорректировать то, что люди получат в своих платежках на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена в настоящее время в тарифе. Фактически можно отреагировать, работая по рыночной логике", – сказал премьер

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей платежке на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", - уточнил Гончарук.