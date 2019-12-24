Украина Украинцы смогут получить пенсию без документов: что для этого нужно

2019-12-24 20:00 123

Стало известно, как украинцам получить пенсию при отсутствии документов

Об этом пишет РБК-Украина.

Как известно, пенсии в Украине после 2004 года начисляются исходя из понятия "страховой стаж". Это ежемесячный обязательный взнос в Пенсионный фонд, высчитываемый из заработной платы.

«Но страховой стаж - это один из видов стажа. Существует также трудовой (общий) стаж, который можно подтвердить записями в трудовой книжке», - говорится в материале.

В частности, подтвердить наличие стажа можно по записям в трудовой книжке до 1 июля 2000 года.

«В период с 1 июля 2000 года по 1 января 2004 года расчет пенсионного стажа производится сугубо по данным персонального учета в Пенсионном фонде», - отмечается в статье.

Тем временем после введения понятия "страховой стаж" в 2004 году стало не важно, сколько человек фактически работал или учился - значение имеет в течение какого периода и сколько уплачивал работодатель за него в Пенсионный фонд.

В материале говорится, что трудовой стаж, полученный до января 2004, автоматически приравнивается к страховому стажу и его можно подтвердить, предоставив трудовую книжку (до 1 июля 2000). Если же документ утерян, можно обратится на предприятие за справкой.

Однако, если же фирма перестала существовать, то все документы передаются в государственный архив, где хранятся в течение 75 лет.

Для того, чтобы подтвердить стаж, полученный до 1 июля 2000 года, украинцам необходимо обратиться в госархив.

Как сообщалось ранее, раскрыта грандиозная афера по разворовыванию пенсий украинцев, которая длилась несколько месяцев. Об этом сообщил юрист Михаил Можаев.

Так, в 2019 году пенсионеры недополучали почти 13% от положенных выплат. Речь идет об украинцах, которые служили в Вооруженных силах. А именно – ушедшие в отставку до 2018 года и которые попадают под действие закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», который вступил в силу вначале 2018 года.

В результате, пенсионные выплаты уменьшились с 83% до 70%.

«По всему видно, что Пенсионный фонд работает по принципу: больше собрать средств и меньше их потратить. Там знают, что нарушают законы, и открыто говорят: «Идите в суд, по его решению заплатим». А это дополнительные расходы и 3-6 месяцев времени», — отметил юрист.