Украина Полицейского поймали на торговле информацией из служебных баз данных

2019-12-25 15:46 180

В Харьковской области следователя поймали на торговле служебной информацией с ограниченным доступом.

Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона, злоумышленник продавал информацию относительно людей, которая хранится в подсистеме "Риск" ИТС АПК "Гарт-1", базе данных "Аркан", "АРМОР" и других.

За незаконную продажу полицейский получил деньги 24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года. Общая сумма полученных денег составляет 16 350 грн. Теперь ему светит солидный тюремный срок.

"Во время досудебного расследования установлены неоднократные факты пересылки полицейскому средств с территории Российской Федерации вероятно за распространение информации с ограниченным доступом. 24 декабря 2019 года задокументирован очередной факт продажи служебных данных, за которые старший лейтенант получил 1300 гривен, после чего был задержан", - говорится в сообщении.

 

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