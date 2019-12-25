Спорт Определился размер призовых украинцев на Олимпиаде-2020

2019-12-25 19:30 186

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Шумилин рассказал о деталях призовых за медали на Олимпиаде-2020. Об этом он сообщил в интервью спортивным СМИ.

По словам чиновника, призовые для украинских спортсменов останутся такими, как и на предыдущих Играх.

“Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а потом уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются ”, - подчеркнул Шумилин.

Отметим, что на предыдущих трех Олимпиадах: Пхенчхане, Рио-де-Жанейро и Сочи сумма призовых за медали была одинакова и составляла 125 тыс. долл. за “золото”, “серебро” — 80 тыс. долл., “бронза” — 55 тыс. долл.

Отметим, что в начале 2015 года была принято Стратегию 2020 года, где было заложено план завоевать 35 медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио. При этом, из Бразилии в 2016 году Украина привезла 11 наград.