Украина 20 января 2020 года начнется отбор в Офис Генпрокурора - появятся более 200 вакансий

2019-12-27 13:15 24

В Офисе генпрокурора сейчас есть чуть более 200 вакансий. Отбор на вакантные должности начнется с 20 января.

"С 20 января у нас начинается отбор в Офис генпрокурора на вакантные должности. Мы хотели бы донабрать людей, которые являются профессионалами, добродетельными, но которые не имеют прокурорского опыта, с тем, чтобы получить свежую кровь в органах прокуратуры, чтобы прокуратура имела новый толчок в своем развитии.

Всего у нас чуть более 200 вакансий есть, и мы постепенно будем их заполнять через рекрутинговый процесс", -  сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка .

Напомним, в Офис генпрокурора с ГПУ перейдут 610 прокуроров. Он начнет свою работу со 2 января. Из 2 тыс. 500 работников ГПУ в новом Офисе будет работать только 1 тыс. 500. То есть в новом Офисе сократили 1 тысячу рабочих мест.

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