Украина В крупных городах Украины планируют закрыть филиалы вузов

2019-12-26 16:30 189

 

Филиалы вузов планируют реорганизовать или закрыть в Киеве, Одессе, Днепре, Львове и Харькове до 1 июля 2021 года. Это предусматривает закон №2299 об усовершенствовании высшего образования, принятый Верховной Радой 18 декабря.

Об этом заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", представитель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Если филиал действительно сильный и качественно работает, то вуз может его реорганизовать и создать отдельный, качественный институт. Если такой возможности нет – он должен быть закрыт, – сказала Гришина.

Время до июля 2021 года вузам предлагают использовать в качестве переходного периода.

Мы провели аудит, есть незаполненные лицензированные места, можно будет туда перевести, - заявила Гришина.

По данным народного депутата, сегодня в Украине не хватает студентов, в связи с чем вузы начали активно открывать филиалы в больших городах.

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев эти филиалы предоставляют низкое качество образования. Если главный вуз находится в Одессе, сложно обеспечить высокое качество образования, открыв филиал в Киеве, - считает Гришина.

Народный депутат добавила, что изначально открытие филиалов вузов было задумано для обеспечения регионального доступа к образованию.

В таких небольших городах, как Новая Каховка, Каменец-Подольский, Краматорск и т.д. – там тоже живут потенциальные студенты и им нужно предоставлять возможность получать высшее образование. Для этого законом была предусмотрена возможность открытия филиалов. Сейчас это нивелировалось, и филиалы начали открывать просто как один из способов "спасения", получения дополнительного заработка, чтобы удержать вуз на плаву. Поэтому, конечно, очень низкое качество, - сказала народный депутат.

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