Украина Украинских водителей ожидают громадные штрафы

2019-12-26 17:30 573

Нести ответственности за отсутствие при себе страховки, украинские водители не будут, но штрафы за отсутствие полиса в принципе повысят.

Данная информация появилась в СМИ, передают Акценты.

Таким образом, отмечается, что данные изменения для водителей, а также иных застрахованных лиц инициированы в законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Следовательно, компенсацию в документе предлагают повысить в результате смерти или же морального ущерба. Что касается первого случая, то до 40 минимальных зарплат, а во втором — до 15.

В данном законопроекте также закрепляются страховые суммы. Касательно имущества 130 000 гривен, а относительно жизни и здоровья пострадавшего в результате аварии или ДТП — 260 000 гривен.

Также отмечается, что новый законопроект кроме этого, сокращает срок решения о выплате страховой суммы до 60 дней, а не 90 как это происходит сейчас. Вдобавок ко всему все страховые выплаты, которые «висят» на страховых компаниях, находящихся при этом на стадии банкротства или же ушедших с рынка, осуществляться будут в МТСБУ. В связи с этим, пострадавшие, все без исключения, получат установленные выплаты в результате наступления страхового случая.

На этом еще не все. На водителей также налагается ответственность за отсутствие страховки до 50 необлагаемых минимумов. При этом, проверять наличие полиса будут не у самого водителя, а посредством электронной базы.