Украина Украину начнет засыпать снегом: синоптики рассказали, где ждать метели

2019-12-26 19:00 1314

В пятницу, 27 декабря, в Украину придут мокрый снег и метели.

Такой прогноз дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Все дело в том, что на днях территория Украины окажется под действием различных атмосферных фронтов. Наибольшая вероятность снега и мокрого снега будет в западных областях Украины. Температура на протяжении дня 0 ...+3 градуса. На остальной территории ожидается преимущественно дождь или туман с дождем. Температура воздуха +2 ...+5 градусов, на юге и востоке + 4...+8 градусов.

В столице 27-го декабря ожидается дождь, максимальная температура воздуха около +2 градусов.