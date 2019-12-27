Украина ГПУ нашла в подозрениях Федыне и Зверобий много противоречий

2019-12-27 10:41 177

Генпрокуратура вернула в ГБР сообщение о подозрении нардепу Софие Федыне и военнослужащей Марусе Звиробий для устранения недостатков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проект сообщения о подозрении Федыне и Звиробий, предусмотренный частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и частью 1 статьи 346 (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении президента Украины) УК, вернули ГБР для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий.

"По результатам обработки указанного процессуального документа выявлен ряд противоречий и нарушений требований Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов Украины О статусе народного депутата Украины, О Регламенте Верховной Рады Украины", − говорится в сообщении.

Также в ГПУ указали, что с 29 ноября 2019 года и до сих пор следователи ГБР не устранили недостатки.