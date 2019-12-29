Украина Не более двух месяцев без работы: Кабмин придумал, как заставить украинцев работать

2019-12-29 13:00 120

Правительство Украины продолжает реформирование рынка труда. Согласно законопроекту, одобренному на сегодняшнем заседании Кабмина, в течение ближайших 5 лет в стране будет создан миллион новых рабочих мест, а работникам будет гарантировано предоставление нового рабочего места в течение 2 месяцев. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.

Согласно принятому на заседании правительства законопроекту о труде, вводится 5 новых ключевых инициатив:

сохраняются и расширяются социальные права работников;

планируется увеличение количества новых легальных рабочих мест;

в рамках гендерного равенства уравниваются возможности в сфере труда для мужчин и женщин;

будет произведено повышение доходов трудящихся по всей Украине;

пройдет гармонизация украинского законодательства с европейским.

Премьер-министр высказывает надежду на поддержку со стороны Верховной Рады в вопросе принятия данного законопроекта. По его словам, данная законодательная инициатива направлена на улучшение условий труда, повышение доходов украинцев и новые карьерные возможности для каждого.