Украина Кабмин объявил охоту на украинцев: что это значит и кому не повезет

2019-12-29 14:30 786

 

В правительстве анонсировали изменения в действующее законодательство, которые узаконят новые проверки для предпринимателей

Подобное заявление во время брифинга сделал глава Минэкономики и торговли Тимофей Милованов.

В частности, Кабмин хочет узаконить проверки для ФЛП только на основе риск-ориентированного подхода.

По его словам, в случае утверждения изменений штрафы для украинских предпринимателей уменьшатся, а проверки будут проводить среди тех предпринимателей, которые вызывают больше всех подозрений.

"Мы внесли изменения в законопроект. Там уменьшаются штрафы, уменьшается ответственность. Будет проводиться то, что мы называем мораторием, но правильно говорить риск-ориентированный подход к проверкам. То есть, мы будем проверять не всех подряд, а только тех, кто конкретно является высокорисковым в товарах и зонах, на которых есть информация", - подчеркнул Милованов.

Ранее мы также рассказывали о том, что украинцам уготовили новую систему штрафов, которые планируют отвязать от прожиточного минимума. Как известно, Кабмин уже разработал соответствующий законопроект, предусматривающий наказания для украинцев.

Авторы документа хотят сделать "отвязку" штрафов и различных взысканий в административном и уголовном кодексам прожиточного минимума и законом необлагаемого минимума доходов граждан. То есть, если украинец зарабатывает больше остальных, то ему придется выплатить крупный штраф.

 Также по административным штрафам введут еще и некую "штрафную ставку", которую планируют рассчитывать для каждого правонарушителя индивидуально - 0,3% от среднего дохода человека за месяц (но не менее 17 гривен).

 Более того, авторы законопроекта хотят внести изменения в Уголовный кодекс. В частности, за нарушение правил лица, отбывающие тюремное заключение, могут попасть на штраф до 440 штрафных ставок (сейчас — две минимальные зарплаты).

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Не более двух месяцев без работы: Кабмин придумал, как заставить украинцев работать

2019-12-29 13:00 711

Минсоцполитики: для украинцев внедрят систему "E-Social"

2019-12-29 12:30 264

В Кабмине подсчитали трудоспособных украинцев, которые работают легально

2019-12-28 14:30 810

На пенсию в 50 лет: украинцам раскрыли главное условие для молодых пенсионеров

2019-12-28 09:30 738

Еще новости в разделе "Украина"

Кабмин объявил охоту на украинцев: что это значит и кому не повезет

2019-12-29 14:30 786

В Украине увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло

2019-12-29 14:00 246

Украинцев ожидает кардинально новый курс доллара – эксперты

2019-12-29 13:30 504

Не более двух месяцев без работы: Кабмин придумал, как заставить украинцев работать

2019-12-29 13:00 711
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кабмин объявил охоту на украинцев: что это значит и кому не повезет 2019-12-29 14:30 786
В Украине увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло 2019-12-29 14:00 246
Украинцев ожидает кардинально новый курс доллара – эксперты 2019-12-29 13:30 504
Не более двух месяцев без работы: Кабмин придумал, как заставить украинцев работать 2019-12-29 13:00 711

Лента

фото + видео 14:30 СМИ об обмене пленными: Киеву отдали 81 человека, ОРДЛО - 139
14:30 Кабмин объявил охоту на украинцев: что это значит и кому не повезет
14:00 В Украине увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
13:30 Украинцев ожидает кардинально новый курс доллара – эксперты
13:00 Не более двух месяцев без работы: Кабмин придумал, как заставить украинцев работать
12:30 Минсоцполитики: для украинцев внедрят систему "E-Social"
12:00 Украинцам уготовили новый тариф: что это значит и сколько будет платежек
11:30 Зеленский подписал закон об ограничении депутатской неприкосновенности
11:00 "ЛДНР" привезли украинцев на место обмена
10:30 Коболев рассказал о соглашениях с Газпромом