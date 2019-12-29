Украина Минсоцполитики: для украинцев внедрят систему "E-Social"

2019-12-29 12:30 132

 

Советник главы Министерства социальной политики Денис Мацуй сообщил, что в ближайшее время украинцы смогут воспользоваться системой “E-Social”, благодаря которой будет улучшено качество и скорость обработки заявления от населения. Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

“Функции взаимодействия с людьми будут организованы так, чтобы каждому было близко и удобно. Так называемый „E-Social“, что улучшает качество и скорость заявлений от людей, уже проходит этап тестирования и скоро будет внедрен”, — сказал Мацуй.

По словам советника министра, цель Минсоцполитики “сделать так, чтобы министерство подавало руку в сложных ситуациях, а не было барьером, который надо преодолевать”.

“Мы убеждены, что все 20 млн наших клиентов — от маленьких детей до пенсионеров — заслуживают новое качество социальных сервисов и услуг. У нас есть план готовой действенной социальной политики, решает причины, а не только последствия проблем”, — добавил советник министра.

Справка УНН: Информационно-аналитическая система управления социальной поддержкой населения Украины (E-Social) создается в рамках проекта “Модернизация системы социальной поддержки населения Украины” за средства займа Международного банка реконструкции и развития № 8404-UA.

В рамках внедрения Системы предполагается создание централизованной информационной системы, основанной на использовании прикладного программного обеспечения уровня Enterprise, с обеспечением доступа пользователей к прикладным задачам через веб-интерфейс.

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