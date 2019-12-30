Украина В Харькове Деды Морозы устроили новогодний велопробег

2019-12-30 14:40 147

В Харькове состоялся велопробег Дедов Морозов и Снегурочек. Зимние персонажи не только ездили на велосипедах, но и фотографировались в своих маскарадных костюмах.

Как сообщает Kharkiv today, харьковчане начали пробег от Зеркальной струи, затем сделали перерыв на фото возле главной городской елки, а затем по улице Сумской поехали в Лесопарк.

Первый харьковский велопробег Дедов Морозов состоялся еще в декабре 2016 года. С тех пор мероприятие стало традиционным, причем не только в первой столице, но и в Запорожье, Кривом Роге и других крупных городах.