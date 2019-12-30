Украина Суд оправдал пойманного на взятке судью - восстановить и дать зарплату за 6 лет

2020-01-02 08:23 198

В Хмельницкой области судью Деражнянского районного суда оправдали от обвинений во взяточничестве.

Как сообщает Судебный репортер, в 2012 году в Деражнянский райсуд поступило дело в отношении оборота наркотиков. Обвиняемый по делу был родным братом жены друга и кума судьи этого суда. Отец подсудимого обратился к зятю, чтобы тот поговорил с судьей и узнал о возможности назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

В свою очередь, судья якобы решил использовать эту ситуацию в своих интересах и завладеть деньгами мужчины путем обмана. Поэтому судья якобы сообщил ложную информацию, что договорился с другим судьей и тот согласился назначить наказание, не связанное с лишением свободы при условии передачи ему 6 тыс. долларов. В марте 2013 судья был задержан. Его обвинили в мошенническом завладении средствами и подстрекательстве к передаче взятки.

"Суд оправдал мужчину из-за недоказательства вины. Дело слушалось 6 лет. Оправданный сохранил должность судьи", - говорится в сообщении.

В частности, суд признал, что подозрение судье сообщило неуполномоченное лицо. Поэтому судья не приобрел статуса подозреваемого и не считается привлеченным к уголовной ответственности.

Кроме того, признаны недопустимыми доказательствами все результаты негласных следственных (розыскных) действий. В частности, в материалах дела отсутствовало постановление следственного судьи о разрешении на аудио-, видеоконтроль во время передачи денег.

Также суд решил, что имела место провокация преступления, поскольку дело начали по заявлению мужчины, зависимого от правоохранителей в связи с уголовным преследованием его сына, который затем отказался от любых претензий.