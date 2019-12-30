Политика С января 2020 года из пенсий украинцев начнут вычитать до 2,3%

2020-01-02 09:14 273

Вступили в силу новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат, которые утвердило правительство.

По данным на сегодня, тариф составит - 1,15% суммы в городах, и 2,3% от суммы в селах и поселках городского типа. Постановление вступает в силу с января 2020 года.

Напомним, в июле 2019 года генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смелянский написал открытое письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и членам правительства о тарифах на доставку пенсий. В письме Смелянский предупреждал премьера, Министерство социальной политики, и Пенсионный фонд Украины о том, что с 1 января 2020 года АО Укрпочта не будет доставлять пенсии "по текущему убыточному тарифу".

В 2018 году генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смелянский неоднократно заявлял, что государственная компания прекратит доставку пенсий с 1 января 2019 года. В результате в государственном бюджете на 2019 год было заложено 500 млн грн на компенсацию для АО Укрпочта на доставку пенсий.

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