Украина Гончарук рассказал, что будет с курсом гривны в 2020 году

2019-12-31 20:00 156

 

Алексей Гончарук завил, что понижение курса гривны накануне Нового года ситуативное. В 2020 году нацвалюта продолжит укрепляться.

Тенденция на укрепление курса гривны сохранится в 2020 году, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в интервью каналу 24, сообщается в понедельник, 30 декабря.

"Тенденция к укреплению гривны сохранится в следующем году", - сказал премьер и добавил, что ослабление гривны сейчас является ситуативным.

Также Гончарук озвучил сроки получения транша от Международного валютного фонда.

По его словам, деньги поступят в течение нескольких месяцев.

"Это вопрос нескольких месяцев", - заявил глава правительства.

Как сообщалось, первый зампредседателя Нацбанка Екатерина Рожкова рассказала о требованиях МВФ к Украине для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, перед Новым годом курс гривны резко обвалился. Нацбанк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 28 декабря до 23,69.

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