Украина Пенсионный фонд начал финансировать пенсии за январь: детали

2020-01-04 13:00 828

 

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщил о том, что уже начато финансирование пенсий на январь.

Об этом говорится в сообщении фонда на его официальной странице в Facebook.

«3 января 2020 Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий», - отметили в ПФУ.

В инфографике, которая сопровождает сообщение фонда сказано, что на выплату пенсий в январе направлено 8,8 миллиардов гривен.

 Ранее мы писали, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) продолжает финансирование пенсий за декабрь, после того как с 1 декабря в стране повысили минимальную пенсию на 74 гривны, а максимальную – на 740. В инфографике Пенсионного фонда Украины, который сопровождает пост в соцсети указано, что за пол месяца на соцвыплаты пенсионерам направлено 22,8 млрд гривен.

Таким образом, покрыто 63,8% месячной потребности в средствах. При этом пресс-служба фонда отмечает, что финансирование проводится согласно графику.

Также мы писали, Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2575, который предусматривает в 2020 году повышение размера минимальной пенсии в Украине практически вдвое. Так, 16 декабря, его передали Комитету Рады для ознакомления.

Авторы документа в объяснительной записке уверяют, что нынешние правила расчета минимальной пенсии не соответствуют потребностям украинцев, которые утратили трудоспособность, и нарушают конституционное право пожилых граждан на достаточный жизненный уровень.

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