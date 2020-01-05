Украина Кабмин озвучил медицинские услуги, которые в 2020 году будут бесплатными

2020-01-05 12:30 201

Программа медицинских гарантий (ПМГ) начнет работать с 1 апреля 2020 года. Соответствующее постановление № 1086 в конце 2019 года принял Кабинет Министров Украины.

ПМГ дает старт следующей волне преобразований в сфере здравоохранения. Речь идет о возможности бесплатно (по направлению врача) получить специализированные медицинские услуги.

Их будет оплачивать Национальная служба здоровья Украины. Для этого медучреждениям нужно будет заключить договор с НСЗУ.

Согласно постановлению Кабмина, бюджетные средства будут направлены на оплату медицинских услуг и лекарственных средств, оплату предоставления которых в полном объеме пациентам гарантирует государство, а именно:

медицинских услуг, связанных с предоставлением экстренной медицинской помощи;

медицинских услуг, связанных с предоставлением первичной медицинской помощи;

медицинских услуг, связанных с предоставлением вторичной (специализированной) медицинской помощи; третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи; медицинских услуг, связанных с медицинской реабилитацией; услуг, связанных с медицинской помощью детям до 16 лет; медицинских услуг, связанных с медицинской помощью в связи с беременностью и родами;

возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний (реимбурсация).