Украина Когда будет индексация пенсий в 2020 году: сроки и размер выплат

2020-01-05 11:00 1287

 

Автоматическая индексация пенсий в Украине состоится в марте 2020 года.

При исчислении индексации будут учитывать коэффициент роста потребительских цен за предыдущий 2019 год (50% суммы роста) и роста средней зарплаты за предыдущие три года (50% суммы роста). На этот коэффициент нужно умножить уровень средней зарплаты. Исходя из этих расчетов пенсии в среднем вырастут на 12%.

Отмечают, что пенсии тем пенсионерам, которые еще работают в 2020 году пересчитают в автоматическом режиме. Если человек вышел на заслуженный отдых в 2018 году и два года работал и еще ни разу перерасчет ему не проводили, ему нужно подать заявление о том, что такое право закреплено за этим пенсионером. Для этого необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда заранее, до наступления даты, с которой назначили пенсию.

"Таким образом, в 2020 году пенсии постепенно будут расти для всех категорий граждан", - говорится в сообщении.

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