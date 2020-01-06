Курьезы Лацио подаст в суд на собственных фанатов из-за Марио Балотелли

2020-01-06 14:44 171

В чемпионате Италии Лацио в гостях проиграл Брешии со счетом 2:1. Этот поединок был испорчен тем, что фанаты гостей оскорбляли нападающего Брешии Марио Балотелли расистскими кричалками. В результате матч остановили на несколько минут.

Лацио осудил действия своих фанатов и пообещал подать иск в суд.

"Как это всегда было ранее, Лацио осуждает дискриминационное поведение меньшинства болельщиков во время матча с Брешией.

Клуб еще раз выражает свое осуждение подобного неоправданного поведения, а также подтверждает свое намерение подать в суд на тех, кто предает свою спортивную страсть, нанося серьезный ущерб имиджу клуба", - говорится в сообщении на официальном сайте римского клуба.