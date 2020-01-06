Курьезы Лацио подаст в суд на собственных фанатов из-за Марио Балотелли

2020-01-06 14:44 171

В чемпионате Италии Лацио в гостях проиграл Брешии со счетом 2:1. Этот поединок был испорчен тем, что фанаты гостей оскорбляли нападающего Брешии Марио Балотелли расистскими кричалками. В результате матч остановили на несколько минут.

Лацио осудил действия своих фанатов и пообещал подать иск в суд.

"Как это всегда было ранее, Лацио осуждает дискриминационное поведение меньшинства болельщиков во время матча с Брешией.

Клуб еще раз выражает свое осуждение подобного неоправданного поведения, а также подтверждает свое намерение подать в суд на тех, кто предает свою спортивную страсть, нанося серьезный ущерб имиджу клуба", - говорится в сообщении на официальном сайте римского клуба.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Круто навернулся: эпичное падение тренера Лацио подняли на смех

2018-03-17 14:30 10411

Лацио – Динамо: видео последних приготовлений киевлян к “бою” в Риме

2018-03-08 18:30 11054

Букмекеры определились с фаворитом первого матча Лацио - Динамо

2018-03-06 22:00 10580

Лига Европы: Днепр - Лацио - точный прогноз

2015-09-17 16:00 7412

Еще новости в разделе "Курьезы"

Лацио подаст в суд на собственных фанатов из-за Марио Балотелли

2020-01-06 14:44 171

В странах ЕС невозможно законно избавиться от ненужной Tesla Model S

2020-01-02 11:16 678

В США отменили запрет на игру в снежки, который действовал почти 60 лет

2019-12-26 13:41 1152

фото В РФ появился безопасный секс - открыта первая презервативная лавка

2019-12-26 11:42 1200
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

Лацио подаст в суд на собственных фанатов из-за Марио Балотелли 2020-01-06 14:44 171
В странах ЕС невозможно законно избавиться от ненужной Tesla Model S 2020-01-02 11:16 678
В США отменили запрет на игру в снежки, который действовал почти 60 лет 2019-12-26 13:41 1152
фото В РФ появился безопасный секс - открыта первая презервативная лавка 2019-12-26 11:42 1200

Лента

17:30 Пожары в Австралии достигли новых масштабов: они способны формировать погоду
17:00 Пенсии в Украине под угрозой: озвучен критический прогноз сокращения населения
16:30 Ирак готовит вывод иностранных войск из страны
15:46 Украинцам напомнили о запрете на использование пиротехники
15:12 Полузащитник Динамо Денис Гармаш перешел в турецкий Ризеспор
14:44 Лацио подаст в суд на собственных фанатов из-за Марио Балотелли
14:13 Убийство в Каховке: Глава ГПУ Рябошапка отправил на место спецгруппу прокуроров
13:45 Сегодня рождественский Сочельник - История, традиции и запреты праздника
13:12 Ситуация накаляется: Иран привел в повышенную боеготовность ракетные войска
12:44 Моуринью подтвердил, что травма капитана Тоттенхэма более чем серьезная