Украинцам напомнили о запрете на использование пиротехники

Спасатели призывают украинцев в Рождественские праздники отказаться от петард, салютов и фейерверков, которые могут привести к трагическим последствиям и пугают животных.
В сообщении ГСЧС указано, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны.
Спасатели отметили, что в период новогодних и рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий - в большинстве случаев из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.
Кроме того, спасатели дали рекомендации для тех, кто не представляет Сочельник и рождественские выходные без пиротехнических изделий:
запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;
при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;
запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;
не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках;
зажигая фейерверк, не наклоняться над ним, а постараться сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехническому изделию подходить минимум через две минуты после окончания его работы. А к многозарядным лучше не подходить еще дольше.
если салют не сработал, не подходить к нему около 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;
пристально следить за детьми и не позволять им пользоваться пиротехникой;
пиротехнику, которая не сработала, заливать водой на 2 часа и только после этого выбрасывать.