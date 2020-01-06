Украина Украинцам напомнили о запрете на использование пиротехники

2020-01-06 15:46 138

Спасатели призывают украинцев в Рождественские праздники отказаться от петард, салютов и фейерверков, которые могут привести к трагическим последствиям и пугают животных.

В сообщении ГСЧС указано, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны.

Спасатели отметили, что в период новогодних и рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий - в большинстве случаев из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Кроме того, спасатели дали рекомендации для тех, кто не представляет Сочельник и рождественские выходные без пиротехнических изделий:

покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества;

ни в коем случае не покупать петарды и фейерверки в местах стихийной продажи;

перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать указаниям;

запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;

запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;

при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;

не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках;

зажигая фейерверк, не наклоняться над ним, а постараться сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехническому изделию подходить минимум через две минуты после окончания его работы. А к многозарядным лучше не подходить еще дольше.

если салют не сработал, не подходить к нему около 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

пристально следить за детьми и не позволять им пользоваться пиротехникой;

пиротехнику, которая не сработала, заливать водой на 2 часа и только после этого выбрасывать.