Украина В Украине снова попытаются ввести единую службу экстренной помощи 112

2020-01-07 13:16 249

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях планируют внедрить пилотный проект единого номера экстренной помощи 112.

Как сообщила советник министра Яника Мерило, Министерство цифровой трансформации работает над введением в Украине соответствующей службы.

"Человек набирает номер 112 и оповещает о происходящем. Оператор 112 вносит информацию в систему и в соответствии с проблемой высылает экипаж полиции, скорой помощи или пожарную службу или сразу несколько служб. Бригады должны выехать в течении минуты "со снятия трубки", - написала Мерило в  ФБ.

Реагировать на вызов должна будет ближайшая бригада исходя из категории вызова.

"Например если поступает вызов категории "жизнь в опасности" (D = delta) и ближе бригада скорой, которая уже едет на некритичный вызов (alfa или beta), то ее перенаправляют на вызов критичной категории", - рассказала она.

По словам Мерило, в этом вопросе Украину консультируют специалисты из Эстонии, где успешно действует такая система.

К слову, это не первая попытка ввести службу 112 в Украине. Об этом говорили еще много лет назад, однако до реализации проекта дело так и не дошло. 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Миграционной службе рассказали о планах реформы «прописки»

2019-12-16 19:00 2376

Гончарук сообщил, когда заработает единая служба спасения «112»

2019-12-08 12:30 1008

В налоговой службе разъяснили, кому не нужно использовать РРО

2019-11-04 19:00 3456

В Украине стартовал осенний призыв в армию - набирают больше 15 тыс солдат

2019-10-01 13:44 1683

Еще новости в разделе "Украина"

WizzAir и Ryanair в текущем году откроют новые рейсы из Украины

2020-01-07 15:46 906

Туристам напомнили о январских угрозах в украинских Карпатах

2020-01-07 14:45 153

Лоукостер Ernest Airlines отменяет рейсы из Украины - названа реальная причина

2020-01-07 14:12 192

В Украине снова попытаются ввести единую службу экстренной помощи 112

2020-01-07 13:16 249
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

WizzAir и Ryanair в текущем году откроют новые рейсы из Украины 2020-01-07 15:46 906
Туристам напомнили о январских угрозах в украинских Карпатах 2020-01-07 14:45 153
Лоукостер Ernest Airlines отменяет рейсы из Украины - названа реальная причина 2020-01-07 14:12 192
В Украине снова попытаются ввести единую службу экстренной помощи 112 2020-01-07 13:16 249

Лента

15:46 WizzAir и Ryanair в текущем году откроют новые рейсы из Украины
15:14 В Пентагоне заявили, что не станут реализовать угрозы Трампа Ирану
14:45 Туристам напомнили о январских угрозах в украинских Карпатах
14:12 Лоукостер Ernest Airlines отменяет рейсы из Украины - названа реальная причина
13:44 Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран остановить вспышку насилия
13:16 В Украине снова попытаются ввести единую службу экстренной помощи 112
12:43 В Китае обнаружен неизвестный штамм пневмонии, от которого нет лекарств
12:15 Ельченко официально вступил в должность посла Украины в США
11:42 Водитель открыл огонь по детям, которые кидали снежки в его авто
11:14 Рождество в Киеве: перекрывают 4 станции метро и ограничивают движение авто