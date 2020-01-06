Украина В Украине снова попытаются ввести единую службу экстренной помощи 112

2020-01-07 13:16 249

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях планируют внедрить пилотный проект единого номера экстренной помощи 112.

Как сообщила советник министра Яника Мерило, Министерство цифровой трансформации работает над введением в Украине соответствующей службы.

"Человек набирает номер 112 и оповещает о происходящем. Оператор 112 вносит информацию в систему и в соответствии с проблемой высылает экипаж полиции, скорой помощи или пожарную службу или сразу несколько служб. Бригады должны выехать в течении минуты "со снятия трубки", - написала Мерило в ФБ.

Реагировать на вызов должна будет ближайшая бригада исходя из категории вызова.

"Например если поступает вызов категории "жизнь в опасности" (D = delta) и ближе бригада скорой, которая уже едет на некритичный вызов (alfa или beta), то ее перенаправляют на вызов критичной категории", - рассказала она.

По словам Мерило, в этом вопросе Украину консультируют специалисты из Эстонии, где успешно действует такая система.

К слову, это не первая попытка ввести службу 112 в Украине. Об этом говорили еще много лет назад, однако до реализации проекта дело так и не дошло.