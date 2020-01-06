Украина Новые тарифы на газ в Украине: сколько заплатит семья

2020-01-06 18:30 312

 

В Украине с 1 января 2020-го действуют два тарифа на газ для населения. Первый – страховая цена. Она составит около 7-8 грн за кубометр (зависимо от региона), второй – "рыночный".

О том, сколько заплатит за голубое топливо типичная семья.

Цена зависит от региона. Куда-то доставлять голубое топливо дороже, куда-то – дешевле. Традиционно больше всего за транзит платят жители Николаева, Винницы и Ривне, а самые низкие тарифы – в Киеве и Кременчуге. Сколько заплатит семья по новым тарифам (из учета цены в 8 грн/куб):

За плиту:

Было: 68,3 грн (в 2019-м)

Будет: 79,2 грн (в 2020-м)

За плиту и подогрев воды газом:

Было: 217,3 грн (в 2019-м)

Будет: 252 грн (в 2020-м).

Единый "страховой" тариф будет действовать до конца зимы. "С 1 января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года", – говорится в заявлении НАКа.

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