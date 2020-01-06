Украина В Одессе полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле

2020-01-06 21:00 273

В Одессе правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве, которое произошло на съемной квартире в столице на Новый год. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

Убиты были две девушки.

"В совершении двойного убийства столичная полиция обоснованно подозревает двух человек. Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале Одессы. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", - рассказали в полиции.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.