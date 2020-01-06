Украина В Одессе полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле

2020-01-06 21:00 273

 

В Одессе правоохранители задержали подозреваемых в двойном убийстве, которое произошло на съемной квартире в столице на Новый год. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

Убиты были две девушки.

"В совершении двойного убийства столичная полиция обоснованно подозревает двух человек. Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале Одессы. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", - рассказали в полиции.

Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Польше задержали украинца, чей дрон застрял на крыше храма в Кракове

2020-01-02 20:30 594

фото В Одессе опознали всех жертв пожара в колледже экономики и права

2019-12-26 10:14 687

На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп

2019-12-23 20:00 960

Кремль нацелился на территории двух областей Украины: поступили тревожные данные

2019-12-19 19:00 74646

Еще новости в разделе "Украина"

Стало известно, как изменятся детские пособия в 2020 году

2020-01-06 21:30 537

В Одессе полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле

2020-01-06 21:00 273

Рождество Христово 2020: лучшие колядки для взрослых

2020-01-06 20:30 513

Погода на 7 января - украинцев ждет ясное Рождество без осадков

2020-01-06 19:30 345
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Стало известно, как изменятся детские пособия в 2020 году 2020-01-06 21:30 537
В Одессе полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле 2020-01-06 21:00 273
Рождество Христово 2020: лучшие колядки для взрослых 2020-01-06 20:30 513
Погода на 7 января - украинцев ждет ясное Рождество без осадков 2020-01-06 19:30 345

Лента

22:00 Европейский Союз запускает новую систему для укрепления границ: что нужно знать украинцам
21:30 Стало известно, как изменятся детские пособия в 2020 году
21:00 В Одессе полицейские задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле
20:30 Рождество Христово 2020: лучшие колядки для взрослых
20:00 Денег может не хватить: сколько потратят на медицинскую реформу в 2020 году
19:30 Погода на 7 января - украинцев ждет ясное Рождество без осадков
19:00 Трамп большими буквами написал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
18:30 Новые тарифы на газ в Украине: сколько заплатит семья
18:00 6 января: Сочельник, традиции, что можно и нельзя делать
17:30 Пожары в Австралии достигли новых масштабов: они способны формировать погоду