Украина Стало известно, как изменятся детские пособия в 2020 году

2020-01-06 21:30 540

В 2020 году Государственным бюджетом предусмотрено повышение социальных выплат на детей. Стало известно, как они будут меняться в течение года.

Об этом сообщает «24 канал».

Декретные выплаты

В 2020 году право на денежную выплату по беременности и родам имеет право каждая беременная женщина. В том числе декретные начисляют и несовершеннолетним.

В каждом конкретном случае размер будет разный. Все зависит от нескольких моментов: учится или работает женщина (частный предприниматель, военнослужащий) или безработная.

Декретные выплаты назначаются на весь период декрета. Однако есть определенное условие — необходимо обратиться за помощью не позднее 6 месяцев с окончания декрета.

Согласно законодательству Украины, декретный отпуск продолжается 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после. Однако есть несколько исключений.

1. Если женщина беременна не одним ребенком, тогда продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней. Таким образом «декретные» будут начислять за 140 календарных дней.

2. Если речь идет о женщинах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, они могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

Как вычисляют декретные

Назначают помощь по листку нетрудоспособности. Выплачивают деньги по месту работы или службы в размере 100% от средней зарплаты и предоставляются за весь период декретного отпуска.

Размер пособия по беременности и родам предоставляется в полном объеме независимо от количества дней отпуска, которые были фактически использованы до родов. Эта помощь является материальным обеспечением, компенсирует потерю зарплаты за период отпуска по беременности и родам.

Сумма декретных выплат зависит от нескольких факторов, в частности, средней зарплаты и количества календарных дней декретного отпуска.

Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа:

50% средней зарплаты — при страховом стаже до 3 лет;

60% средней зарплаты — при страховом стаже 3-5 лет;

70% средней зарплаты — при страховом стаже 5-8 лет;

100% средней зарплаты страховой стаж более 8 лет.

Независимо от трудового стажа больничный в размере 100% от средней зарплаты выплачивается женщинам-чернобыльцам 1-4 категории.

Право на декретные выплаты имеют и безработные.

За 126 календарных дней декретного отпуска безработным женщинам начислят:

С 1 января до 30 июня — 2207 грн;

С 1 июля в 20 ноября — 2307 грн;

С 1 декабря до 31 декабря — 2383 грн.

За 140 календарных дней:

С 1 января до 30 июня — 2452 грн;

С 1 июля в 20 ноября — 2563 грн;

С 1 декабря до 31 декабря — 2648 грн.

180 календарных дней:

С 1 января до 30 июня — 3153 грн;

С 1 июля до 30 ноября — 3295 грн;

С 1 декабря до 31 декабря — 3405 грн.

Выплаты при рождении малыша

После исследования законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» среди украинцев появились слухи о том, что помощь при рождении ребенка отменят. Связано это с тем, что в Минсоцполитики предложили отвязать выплаты от прожиточного минимума.

Выплату предлагали заменить на адресную помощь при рождении, которая предоставлялась бы тем семьям, в которых средний месячный доход на 1 члена семьи не превышал бы 15%. Фактически сумма помощи составила бы 6 тыс. грн.

После консультаций с органами государственной власти и экспертами, действующий механизм начисления выплат оставили без изменений. Таким образом, размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 грн.

Выплачиваться помощь, как и прежде, будет по частям. Сначала — 10 320 грн, а остаток в течение следующих 3 лет равными частями, то есть по 860 гривен.

Изменится в 2020 году и содержание пакета малыша. Стоимость одноразовой натуральной помощи составит 5000 грн. Жителям Донецкой области, где этот пакет с начала действия программы не выдавался, предусмотрели компенсацию. Там вместо него роженицы будут получать денежный эквивалент.

Предусмотрено в бюджете 2020 и возмещение денег на такую государственную услугу как муниципальная няня. Государство будет возмещать расходы по уходу за ребенком до 3 лет в размере 1779 грн.



Выплаты одиноким матерям

Привязка соцвыплат к прожиточному минимуму гарантирует повышение и размера пособия матерям-одиночкам. Размер помощи рассчитывают, как разницу между прожиточным минимумом для ребенка определенного возраста и среднемесячным доходом семьи на 1 человека за предыдущие пол года.



В 2020 году размер помощи одиноким матерям составит:



до 6 лет — до 1921 грн;



от 6 лет до 18 лет — до 2395 грн.



Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство в 2020 году:



для детей до 6 лет:



с 01 января — 3558 грн;



с 01 июля — 3718 грн;



с 01 декабря — 3842 грн.



для детей с 6 лет до 18 лет



с 01 января — 4436 грн;



с 01 июля — 4636 грн;



с 01 декабря — 4790 грн;



Помощь на детей-сирот, лишенных родительской опеки будет аналогичной.



Социальная помощь детям до 6 лет с инвалидностью подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет до 3159 грн. Для других детей с инвалидностью до 2198 грн.



Помощь детям от 6 до 18 лет с инвалидностью подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет до 3633 грн. Для других детей с инвалидностью до 2435 грн.