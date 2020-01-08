Украина Гибель авиалайнера: МАУ срочно приостановила все полеты в Тегеран

2020-01-08 13:42 213

Сегодня авиакомпания "Международные авиалинии Украины" приостановила полеты в Тегеран в связи с крушением своего самолета.

"С сегодняшнего дня авиакомпания МАУ приняла решение приостановить выполнение собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - сообщила пресс-служба компании.

МАУ делает все возможное для выяснения причин катастрофы.

"Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации", - говорится в сообщении.

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Напомним, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства был получен авиакомпанией напрямую из завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020. По факту авиакатастрофы будет проведено тщательное расследование.

"Будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА). Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения ", - говорится в сообщении.

Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. Все находившиеся на борту, погибли.

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