Украина В МИД назвали точное число погибших украинцев в катастрофе Boeing-737 в Иране

2020-01-08 11:12 132

В результате катастрофы Boeing-737 (рейс PS 752) в Иране погибли 11 граждан Украины. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. По разным данным, на борту находились 176 человек. Официальная версия причин аварии  - возгорание двигателя.

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Иранские службы спасения нашли черный ящик украинского Boeing-737. Его уже передали правоохранительным органам страны для дальнейшего рассмотрения.

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"По предварительной информации, сейчас списки пассажиров подтверждаются, на борту находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Из 167 пассажиров 2 пассажира граждане Украины, остальные пассажиры граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", - сообщили представители МАУ

Первый заместитель гендиректора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне заявил, что МИД Украины уже проинформирован об иностранных гражданах, которые находились на борту.

"Мы начнем работать с украинцами, с родственниками членов экипажа, пассажиров и будет вся информация МИДом передана посольствам тех стран, пассажиры которых были на борту для работы с ними. Также наши представители уже начали работу в аэропорту Тегеран с родственниками пассажиров этого рейса", - отметил Дыхне.

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