Стали известны имена погибших при крушении рейса PS 752 граждан Украины

На борту разбившегося у Тегерана самолета МАУ было 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Об этом сообщила в среду, 8 января, пресс-служба СНБО.
"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании Международные авиалинии Украины, который разбился после вылета из аэропорта Хомейни в Тегеране, находились двое граждан Украины и девять членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в сообщении.
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Предварительный список погибших обнародовал Telegram-канал Baza. Официально фамилии погибших пока не разглашаются.
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" назвала имена членов экипажа, погибших в результате катастрофы Boeing-737 в Иране.
"Гапоненко Владимир, командир, 11600 часов налета, почти весь налет на 737, 5500 (часов) командирского, Наумкин Алексей, это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12000 часов налета, 6600 в качестве КВС на 737, второй пилот Хоменко Сергей, 7600 часов налета на самолете 737. Учитывая сложность самого рейса и продолжительность рейса, экипаж был усилен", - заявил вице-президент МАУ Игорь Сосновский.
В МАУ отмечают, что ошибка экипажа в произошедшем минимальна.