Украина Авиакатастрофа в Тегеране: что известно об 11 погибших украинцах

2020-01-08 18:00 369

В Иране произошла трагедия, больно ударившая по каждому украинцу: в ночь на 8 января летевший в Киев украинский Boeing со 168 пассажирами на борту упал через несколько минут после взлета из международного аэропорта Хоменеи в Тегеране.

Все находившиеся на борту погибли. Большинство из них были иранцами. Среди погибших - 11 украинцев: девять членов экипажа и два пассажира. Причина трагедии устанавливается. По первоначальным сообщениям иранских чиновников – причиной аварии стали технические неисправности.

Мининфраструктуры и МАУ опубликовали список имен погибших членов экипажа. Это пилоты Наумкин Алексей Евгеньевич, Гапоненко Владимир Иванович и Хоменко Сергей Анатольевич, бортпроводники Статник Екатерина Олеговна, Матьков Игорь Валерьевич, Микитюк Мария Михайловна, Лихно Денис Михайлович, Овчарук Валерия Евгеньевна и Сологуб Юлия Николаевна, пассажиры Елена Малахова и Ольга Кобюк. Также отмечается, что самолет успел набрать высоту почти 2328 метров, прежде чем уйти в пике и разбиться.

Судьбы и истории про украинцев, погибших в небе над Ираном:

Владимир Гапоненко — командир экипажа

Учился в КВЛУ ГА (Летная академия Национального авиационного университета) в Кропивницком. 11 тысяч часов налета. У Владимира остались жена и двое девочек. Его супруга Екатерина во время включения на одном из телеканалов сказала, что держится только ради детей.

Алексей Наумкин — пилот-инструктор

У Алексея 12 тысяч часов налета. О нем на своей странице в Facebook написал его одногруппник и друг Сергей Чорный. «Леша Наумкин мой одногруппник. Один из лучших пилотов на курсе. Очень порядочный был человек. С династии пилотов. Покойся с миром, друг».

Сергей Хоменко — второй пилот

Сергей имел около 7,6 тыс. часов налета. В прошлом Хоменко был командиром подразделения Военно-Транспортной авиации Украины «Блакитна стежа». Его вспоминают, как настоящего мастера своего дела.

Игорь Матьков — старший бортпроводник

Мужчине было 34 года. Закончил Кировоградское летное училище. В МАУ проработал 10 лет. Его отец сообщил, что узнал о трагедии от своей дочери, которая находится в США.

«Мой сын — старший бортпроводник. Позвонила дочка из Штатов в 06:15 и сказала, что в Америке сообщили о крушении самолета МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали: Тегеран, утром прилетит. Потом нашли видео падения самолета», — сказал Валерий Матьков.

Екатерина Статник — бортпроводник

Кате было 27 лет. Судя по фото в Instagram, Новый год она встретила в Киеве. На ее странице оставляют соболезнования.

Мария Микитюк — бортпроводник

Марии было 24 года, она родом из Ивано-Франковска. Маша училась в НАУ в 2012-2018 годах. Любила небо и очень гордилась своей работой. В Instagram она пишет, что побывала в 23 странах и выкладывала фото из поездок.

Валерия Овчарук — бортпроводник

В ее профиле в соцсетях указано, что родом она из Луганска, живет в Киеве. Девушка публиковала фото из США, Канады, Индии, Италии, Китая, Таиланда, Грузии. «Работа, я тебя люблю», — подписала она свое последнее фото в соцсетях.

Юлия Сологуб — бортпроводник

Юлия Сологуб уроженка Нововолынска (Волынь). В декабре 2019 году ей исполнилось 25 лет. Бортпроводником она работала около полугода.

Денис Лыхно — бортпроводник

Учился в НАУ в 2012-2018 годах. Работал в МАУ всего полгода. В его Instagram много ярких фото и постов о любви. Судя по всему, на некоторых снимках он со своей девушкой.

Елена Малахова — пассажир

Малахова — директор авиакомпании ООО «Скайавиатранс». Известно, что компания занималась перевозкой грузов.

Также на борту была пассажирка Ольга Кобюк, о которой на данный момент только известно, что она 1958 года рождения.