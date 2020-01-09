Украина фото Мокрый снегопад в Киеве: к вечеру столица может превратиться в большой ледовый каток

2020-01-09 08:12 111

Сегодня, 9 января в Украину пришли первые заметные снегопады. Однако, морозов еще нет.

Так, с самого утра на севере, западе и в центральных регионах страны пошел мокрый снег. После ночного небольшого мороза температура, в том числе и в Киеве, быстро поднялась до нуля.

Около шести утра в столице была замечена первая снегоуборочная техника. Спецтранспорт снег не чистил отвалами, а просто заливал проезжую часть специальной смесью. Несмотря на сложные погодные условия, плохую видимость и местами гололед, есть надежда, что нынешний четверг не станет "днем жестянщика".

По прогнозам синоптиков, сегодня практически на всей территории страны днем будет от 0 до +2. Но к вечеру столбики термометров начнут опускаться до минус трех-пяти. Местами до 7 мороза. Весь мокрый снег, если его в течение дня не будут убирать, превратится в лед.