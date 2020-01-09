Украина видео Снятый с рейса в Тегеран пилот МАУ рассказал, как чудом спасся от крушения

2020-01-09 20:30 315

Один из пилотов украинской авиакомпании МАУ должен был лететь в Тегеран рейсом PS752, но чудом не попал на борт рухнувшего в Иране Boeing 737-800. Сюжет с его участием показали в эфире передачи "Вікна-Новини".

Так, герой сюжета по имени Артем рассказал, что в последний момент экипажи заменили, и его поставили на другой рейс - в Лондон. "Я должен был лететь рейс вместо Хоменко... Мне изменили рейс на Лондон", - поделился он. По его словам, в последний раз команду фатального рейса он видел перед вылетом. Его коллеги выглядели обеспокоенными.

"Мы сидели за соседними столиками на брифинге. Они были очень озабочены, видимо было предчувствие какое-то", - отметил Артем.

Напомним, что "Боинг" авиакомпании МАУ, следовавший рейсом Тегеран - Киев рухнул вскоре после взлета 8 января. Погибли 176 человек, которые были на борту.