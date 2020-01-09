Украина видео Снятый с рейса в Тегеран пилот МАУ рассказал, как чудом спасся от крушения

2020-01-09 20:30 315

 

Один из пилотов украинской авиакомпании МАУ должен был лететь в Тегеран рейсом PS752, но чудом не попал на борт рухнувшего в Иране Boeing 737-800. Сюжет с его участием показали в эфире передачи "Вікна-Новини".

Так, герой сюжета по имени Артем рассказал, что в последний момент экипажи заменили, и его поставили на другой рейс - в Лондон. "Я должен был лететь рейс вместо Хоменко... Мне изменили рейс на Лондон", - поделился он. По его словам, в последний раз команду фатального рейса он видел перед вылетом. Его коллеги выглядели обеспокоенными.

"Мы сидели за соседними столиками на брифинге. Они были очень озабочены, видимо было предчувствие какое-то", - отметил Артем.

Напомним, что "Боинг" авиакомпании МАУ, следовавший рейсом Тегеран - Киев рухнул вскоре после взлета 8 января. Погибли 176 человек, которые были на борту.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Расследование причин крушения самолета МАУ в Иране поручено следователям Нацполиции

2020-01-09 22:00 102

СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета

2020-01-09 18:00 306

Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране

2020-01-09 17:30 222

Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране

2020-01-09 15:15 216

Еще новости в разделе "Украина"

видео Снятый с рейса в Тегеран пилот МАУ рассказал, как чудом спасся от крушения

2020-01-09 20:30 315

В Киеве подорожает проезд в маршрутках

2020-01-09 20:00 177

СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета

2020-01-09 18:00 306

В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности

2020-01-09 17:00 339
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

видео Снятый с рейса в Тегеран пилот МАУ рассказал, как чудом спасся от крушения 2020-01-09 20:30 315
В Киеве подорожает проезд в маршрутках 2020-01-09 20:00 177
СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета 2020-01-09 18:00 306
В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности 2020-01-09 17:00 339

Лента

22:20 Трюдо: Украинский самолет был сбит иранской ракетой
22:00 Расследование причин крушения самолета МАУ в Иране поручено следователям Нацполиции
21:30 Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции: обсудили катастрофу в Иране
21:00 Неприятный сюрприз от Эрдогана и Путина: сколько потеряет Украина из-за «Турецкого потока»
видео 20:30 Снятый с рейса в Тегеран пилот МАУ рассказал, как чудом спасся от крушения
20:00 В Киеве подорожает проезд в маршрутках
19:30 В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру
19:00 Международные резервы Украины достигли семилетнего максимума: впечатляющие цифры
18:00 СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета
18:00 Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета