Украина видео Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране

2020-01-11 13:00 192

Глава МИД воздержался от оценок причин крушения Боинга, расследование продолжается

Длительное молчание официального Киева по поводу информации о "ракетном следе" в крушении авиалайнера МАУ над Тегераном прекратилось. Глава МИД Украины Вадим Пристайко в пятницу вечером выступил с официальным брифингом. Он ответил на вопросы журналистов о ходе расследования катастрофы, прокомментировал заявления западных лидеров и раскрыл некоторые факты. "Вести.ua" побывали на пресс-конференции.

Расследование на двух стульях

Пристайко признал факт передачи разведданных со стороны США, говорящих о том, что именно иранская ракета стала причиной крушения украинского авиалайнера. Однако не стал эту версию комментировать. "Это тайная информация, переданная разведками этих стран", – заявил министр. По его словам, украинская сторона "подшила" эти данные к материалам расследования. Но о выводах говорить еще рано.

За прошедшие сутки состоялось несколько контактов представителей государств, заявивших об "иранском следе", с президентом Зеленским и самим Пристайко. Министр упомянул две встречи временной поверенной в делах США Кристины Квин с руководством страны, звонки госсекретаря США Майка Помпео, премьера Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона. Их он поблагодарил, оценил сложность передачи разведданных Украине при отсутствии договорной базы. Но официальный Киев пока остается при своем, воздерживаясь от готовых ответов до конца расследования.

Информацию "Вестей.ua", что посол Ирана в Украине покинул территорию нашей страны, министр не смог подтвердить или опровергнуть. "Главное, что наши люди находятся там и активно работают", - подчеркнул Пристайко.

Наши люди в Тегеране

По словам Пристайко, в Иран отбыли 50 украинских специалистов, и они получают полное содействие со стороны иранских властей. Место падения самолета ограждено и находится под круглосуточной охраной и освещением, фрагменты авиасудна доставляются в ангар на территории тегеранского аэропорта. Информацию о бульдозерах, которыми обломки сгребаются в кучу, министр опроверг.

Глава украинской дипломатии, однако, посетовал, что в первые моменты после катастрофы некоторые части самолета могли попасть в руки местного населения, но сейчас иранская сторона занимается сбором этих предметов.

В Украине уже собраны все материалы для анализа ДНК среди родственников жертв авиакатастрофы, в том числе и с оккупированных территорий. На данный момент тела погибших находятся в разных больницах Тегерана, их идентификация должна состояться в ближайшее время.

Украинские специалисты на данный момент уже имеют доступ к "черным ящикам" Боинга. "Сейчас наша команда получила доступ и к черным ящикам, мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Также мы получили доступ к записям диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами", – рассказал министр.

Раскрыл он несколько важных деталей, уже установленных следствием. Бортовые самописцы зафиксировали, что после события, ставшего началом катастрофы (природа которого еще не установлена), пилоты попытались развернуть самолет с целью вернуться в аэропорт и осуществить посадку. Это стало невозможным из-за потери управления самолетом.

Министр внес ясность в вопрос, была ли потеряна связь борта с диспетчером на земле. Пристайко заявил, что состоянием на последний сеанс связи самолета с землей, все происходило в штатном режиме. Напомним, ранее иранское следствие заявляло, что "Боинг" не выходил на связь сразу после взлета.

Прокомментировал Пристайко и задержку перед роковым вылетом почти в один час. По его словам, следствие устанавливает очень много фактов и подробностей, которые пока рано обобщать. Задержка действительно была, она была связана с задержкой загрузки самолета. Однако с катастрофой этот момент пока не связывают.

Как примирить непримиримое

Украинская сторона надеется на продолжение полномасштабного расследования, а для этого необходимо участие и международных специалистов. Пристайко уверил, что Украина продолжает лоббировать привлечение и американцев, и французов, и канадцев к работе на иранской территории.

"Я надеюсь, что в рамках этих переговоров мы сможем договориться о создании международного механизма, чтобы получить абсолютно справедливое расследование... Мы рассчитываем включить (в группу специалистов, ведущих расследование в Иране, - "Вести.ua") представителей компании Boeing, то есть производителя, а также представителей французской компании, которая производила двигатели. Когда мы соберем всю информацию, мы будем делать выводы", – сказал министр.

Комментировать обстоятельства американо-иранского ракетного кризиса министр Пристайко отказался. "Мы сейчас заняты только одной темой - крушением нашего самолета", - ответил он на вопрос журналистов.

В общем стоит отметить, что официальному Киеву удается держать баланс между давлением со стороны Канады, США и Великобритании, заявляющими о "highly likely" иранском следе в крушении "Боинга", и необходимостью собрать все факты на месте крушения. А это, разумеется, невозможно без содействия иранской стороны.