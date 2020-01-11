Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.
Видео было опубликовано на YouTube-канале ABC.
Американские СМИ воссоздали вероятный обстрел украинского воздушного судна иранской ракетой. Она была выпущена с земли, когда самолет находился на расстоянии 1408 метров от земли. Как видно на реконструкции, было выпущено несколько ракет, одна из которых попала в самолет.
Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.