Украина видео Как самолет МАУ в Иране сбивали ракеты: видеореконструкция катастрофы PS752

2020-01-11 00:16 63

Американский канал ABC News сделал видеореконструкцию ракетной атаки Ирана на самолет МАУ, который потерпел крушения в Тегеране.

Видео было опубликовано на YouTube-канале ABC.

Американские СМИ воссоздали вероятный обстрел украинского воздушного судна иранской ракетой. Она была выпущена с земли, когда самолет находился на расстоянии 1408 метров от земли. Как видно на реконструкции, было выпущено несколько ракет, одна из которых попала в самолет.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт называл несколько причин авиакатастрофы.