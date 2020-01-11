Политика фото Сбитый самолет не отклонялся от курса - МАУ

2020-01-12 13:00 282

 

В авиакомпании МАУ заявляют, что самолет рейса PS 752, сбитый 8 января около Тегерана, не отклонялся от курса, которым рейс выполняли в течение длительного времени.

Источник: брифинг президента МАУ Евгения Дыхне и вице-президента Игоря Сосновского в субботу

Прямая речь Дыхне: "Сейчас даже в самом заявлении Ирана существует намек на то, что наш экипаж действовал самостоятельно и действовал как-то не так, как мог".

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено".

Прямая речь Сосновского: "Выходили из района аэродрома согласно разрешению диспетчера. После взлета, вопреки тому, что говорили иранцы, они вышли на связь. Абсолютно спокойным голосом доложили взлет, получили разрешение на выполнение полета и действовали строго в соответствии с разрешением диспетчера".

Детали: Сосновский продемонстрировал слайды сайта Flightradar24, которые показывают траектории движения самолетов различных авиакомпаний в аэропорту Тегерана 8 января, когда был сбит украинский самолет.

"Самолет находится строго на линии пути", - прокомментировал он.

 

Также были продемонстрированы графики полетов самолетов МАУ по маршруту "Тегеран-Киев" в период со 2 ноября по 8 января.

Прямая речь Сосновского: "Никакого отклонения от каких-либо маршрутов, на которое кто-то хочет намекнуть, не было реально".

"Я присоединяюсь к президенту страны, который требует от иранских властей полностью и безоговорочно признать то, что произошло, без всяких "но"".

Детали: По словам Дыхне, вылет лайнера был задержан из-за необходимости выгрузить избыток багажа, которого первоначально оказалось слишком много.

Он также сообщил, что МАУ выплатит все полагающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров согласно международным правилам.

Что предшествовало: В субботу утром Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.

Генштаб ВС Ирана заявил: "В таких критических условиях рейс "Международных украинских авиалиний" вылетает из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находится в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и находится на высоте вражеского самолета и напоминает его по форме".

Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.

По словам командующего аэрокосмическими силами КСИР Амира-Али Хаджизаде, оборонная система Ирана ошибочно определила украинский самолет как крылатую ракету из-за направления, в котором он летел.

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