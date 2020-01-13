Украина Расследование убийства в Каховке: высокие чины МВД лишены должностей и званий

2020-01-13 13:44 231

В полиции Херсонской области сообщили, что после служебного расследования, проведенного после убийства мужчины в Каховке, наказали девять правоохранителей.

Трех человек отстранили от занимаемой должности, троих - уволили из органов МВД, к еще троим - применили дисциплинарное взыскание.

"В отношении руководства Каховского отдела полиции применено дисциплинарное взыскание - увольнение с занимаемой должности. Относительно дежурного отдела и ответственного от руководства, которые находились в суточном наряде в день убийства, а также в отношении следователя, в производстве которого находилось производство по убийству мужчины, применено дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия занимаемой должности. Члены следственно-оперативной группы, а именно следователь и оперуполномоченный уголовного розыска, которые находились на вызове об убийстве мужчины, уволены из органов внутренних дел Украины. Кроме того, старший инспектор по контролю за оборотом оружия в сфере разрешительной системы Каховского отдела полиции, который в момент преступления находился в компании подозреваемого, также уволен из органов внутренних дел Украины", - говорится в сообщении.

По результатам служебного расследования в отношении последнего материалы направлены в Государственное бюро расследований.

Напомним, в новогоднюю ночь местный житель расстрелял своего 26-летнего соперника. Он в упор выпустил 15 пуль из карабина, в результате чего мужчина погиб.