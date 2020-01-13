Украина Пенсии и пособия: Кабмин упростил получение выплат

2020-01-13 21:00 411

 

Кабмин Украины обновил порядок отбора банков, осуществлющих выплаты пенсий, пособий и зарплат работникам бюджетной сферы. Кроме того, украинцы смогут сами выбирать банки, которые будут начислять им на банковские карты пенсии, запрлаты и социальные выплаты.

Об этом идет речь в постановлении №1151, которое было принято 27 декабря 2019 года и опубликовано на правительственном портале.

«Теперь украинцы сами будут решать, на карту какого банка получать зарплату, пенсию или соцпомощь! Правительство сняло ограничения относительно перечня банков, через которые работники бюджетных учреждений могут получать выплаты», - объяснил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Согласно обновленному порядку, делать выплаты может стать банк, отвечающий следующим требованиям:

в течение последних 6 месяцев Нацбанк не применял к нему меры ограничения, приостановления или прекращения банковских операций;
в течение последних 12 месяцев банк не подвергался санкциям со стороны Украины и иностранных государств.

Список банков будет обновляться каждый месяц, чтобы вносить туда учреждения, которые не являются уполномоченными, но отвечают установленным требованиям.

Банк, который намерен стать уполномоченным по выплатам пенсий и зарплат, должен направить в Минфин информацию о примененных к нему мерах ограничения и санкциях, указанных выше, а также перечень своих услуг.

Как мы уже писали, в Украине с 19 ноября прошлого года заработал механизм автоматического взаимодействия между реестрами Министерства юстиции и Пенсионного Фонда Украины в рамках национальной системы «Трембита». Он позволяет Министерству юстиции Украины оперативно информировать Пенсионный фонд о факте смерти гражданина и своевременно предоставлять социальное пособие на погребение умершего и прекращать выплату пенсии.

Вместе с тем, в отделения ПФУ все же продолжают обращаться граждане, которые по различным причинам не смогли получить сразу после смерти пенсионера выплаты на его похороны. Часть людей интересует вопрос, можно ли получить пособие на погребение по прошествии нескольких месяцев или даже лет, и какие документы для этого нужны.

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