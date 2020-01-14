Украина Идентифицировано тело украинского пилота, погибшего в сбитом Boeing 737

2020-01-14 14:46 186

В Иране идентифицировано тело одного из украинских пилотов, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на источники.

"Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего поблизости Тегерана 8 января после попадания иранской ракеты в самолет МАУ", - говорится в сообщении.

Это тело одного из пилотов лайнера Boeing 737. Помогали украинским специалистам авиаэксперты из Канады.

На этой неделе планируется идентифицировать тела всех украинцев, погибших в катастрофе. В аэропорту Тегерана остался самолет, который должен доставить на родину останки погибших граждан Украины.