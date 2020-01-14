Украина Идентифицировано тело украинского пилота, погибшего в сбитом Boeing 737

2020-01-14 14:46 186

В Иране идентифицировано тело одного из украинских пилотов, погибших при крушении Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на источники.

"Украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего поблизости Тегерана 8 января после попадания иранской ракеты в самолет МАУ", - говорится в сообщении.

Это тело одного из пилотов лайнера Boeing 737. Помогали украинским специалистам авиаэксперты из Канады.

На этой неделе планируется идентифицировать тела всех украинцев, погибших в катастрофе. В аэропорту Тегерана остался самолет, который должен доставить на родину останки погибших граждан Украины.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украину вернулись спасатели ГосЧС, расследующие катастрофу Boeing 737 в Тегеране

2020-01-14 13:42 210

фото Черные ящики сбитого украинского Боинга 737 отправили для расшифровки во Францию

2020-01-14 12:12 228

Генпрокуратура Украины проверит весь авиапарк в стране

2020-01-09 13:45 711

В Иране сообщили, что данные с "черных" ящиков самолета МАУ утеряны

2020-01-09 12:44 573

Еще новости в разделе "Украина"

Эксперты установили, из какого оружия убили Амину Окуеву

2020-01-14 17:30 63

Прорыв у Ocean Plaza: стало известно о состоянии пострадавших

2020-01-14 16:30 129

Полиция завела уголовное дело по факту ЧП в киевском ТРЦ Ocean Plaza

2020-01-14 15:12 168

Идентифицировано тело украинского пилота, погибшего в сбитом Boeing 737

2020-01-14 14:46 186
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Эксперты установили, из какого оружия убили Амину Окуеву 2020-01-14 17:30 63
Прорыв у Ocean Plaza: стало известно о состоянии пострадавших 2020-01-14 16:30 129
Полиция завела уголовное дело по факту ЧП в киевском ТРЦ Ocean Plaza 2020-01-14 15:12 168
Идентифицировано тело украинского пилота, погибшего в сбитом Boeing 737 2020-01-14 14:46 186

Лента

17:30 Эксперты установили, из какого оружия убили Амину Окуеву
17:00 Исполнительный директор "Нафтогаза" объяснил, чем заслужил большую премию
16:30 Прорыв у Ocean Plaza: стало известно о состоянии пострадавших
15:45 Хакеры взломали серверы газовой компании Burisma, искали компромат на Байдена
15:12 Полиция завела уголовное дело по факту ЧП в киевском ТРЦ Ocean Plaza
14:46 Идентифицировано тело украинского пилота, погибшего в сбитом Boeing 737
14:11 Барселона уволила Эрнесто Вальверде - кто заменил главного тренера
13:42 В Украину вернулись спасатели ГосЧС, расследующие катастрофу Boeing 737 в Тегеране
13:16 Курс валют: доллар и евро в Украине начали быстро дорожать
фото 12:44 В пустыне Саудовской Аравии выпал снег и температура упала ниже нуля