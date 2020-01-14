Украина Полиция завела уголовное дело по факту ЧП в киевском ТРЦ Ocean Plaza

2020-01-14 15:12 171

Полиция открыла уголовное производство по факту аварии теплосети на ул. Антоновича в Киеве, в результате чего залило кипятком торговый центр Ocean Plaza. Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

По факту происшествия следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст.270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.

Напомним, возле станции метро "Лыбедская" затопило кипятком нулевой этаж торгового центра Ocean Plaza. По словам очевидцев, возле ТРК Ocean Plaza прорвало трубу. В результате происшествия пострадали 10 человек, из которых 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализированы в больницу.

По состоянию на данное время работа Ocean Plaza временно приостановлена. Аварийно-коммунальными службами проводятся ремонтно-восстановительные работы.