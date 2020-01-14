Украина Руководство Ocean Plaza рассказало о ситуации в ТРЦ после потопа

2020-01-14 18:30 285

 

Торговый центр Ocean Plaza решили закрыть минимум на один день после потопа, произошедшего вечером, 13 января. Об этом рассказала руководитель ТРЦ Дарья Завадская.

По ее словам, сначала важно было эвакуировать людей и разобраться с потопом. Только потом специалисты начали подсчитывать ущерб. Центр закрыли на один день. Уже в среду, 15 января, будут открыты первый и второй этажи центра.

Также Завадская подчеркнула, что и торговый центр, и арендаторы застрахованы, однако в настоящее время сумму ущерба сложно оценить.

"Сейчас происходит оценка ущерба. Сегодня торговый центр закрыт и наш магазин, соответственно, тоже. Решение об открытии будет принимать торговый центр", - рассказали в пресс-службе гипермаркета "Ашан".

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