Украина В Минсоцполитики анонсировали повышение пенсий одной категории граждан

2020-01-14 20:30 414

Семьи украинских шахтеров, которые потеряли кормильца, получат повышенные пенсионные выплаты.

Эту информацию анонсировало Министерство социальной политики, передает пресс-служба ведомства на своей официальной странимце в Facebook.

«Несколько раз мы получали вопросы относительно того, увеличится ли размер доплаты к пенсии в связи с потерей кормильца (шахтера)», – говорится в сообщении министерства, а сам пост Минсоцполитики в соцсети сопровожден график того, как будут увеличиваться пренсионные выплаты в течение этого года.

Так, в соответствии с ним, с 1 января 2020 года выплаты семьям погибших шахтеров, которых в Украине насчитывается 5 272, составят 1 638 грн в месяц.

В ведомстве поообещали повысить их размер с 1 июля 2020 года – до 1 712 грн. Следующее повышение запланировано на 1 декабря 2020 года, после чего размер пенсий достигнет 1 769 грн.