Украина Авиакатастрофа в Иране: идентифицировано тела 4 украинцев

2020-01-15 19:00 54

Сейчас идентифицировано тела четырех украинцев, погибших в результате авиакатастрофы в Иране. Об этом во время заседания комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"На данный момент идентифицировано 4 человека. Работа в этом направлении продолжается", - сказал Трепак.

Напомним, по информации Офиса Президента, в Иране идентифицировано несколько украинцев, погибших в авиакатастрофе под Тегераном. Тела планируют доставить в Киев 19 января.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. Среди погибших - всего 11 украинцев. В ночь на 11 января Иран признал, что случайно сбил самолет МАУ.