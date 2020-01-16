Милованов заявил, что платить неограниченные премии чиновникам вполне законно

Глава Минэкономразвития Украины Тимофей Милованов заявил, что некоторые госслужащие могут законно получать премии в неограниченном размере.
"1066 Закон был изменен и он позволяет позволяет заместителям министров, министрам и определенным ключевым политикам платить больше 30% (премии )", - отметил Милованов в интервью ZIK.
При этом он уточнил, что премии некоторые чиновники могут получать в неограниченном размере.
"1066 действительно позволяет это сделать (получить премию в неограниченном размере)", - уточняет чиновник.