Украина Милованов заявил, что платить неограниченные премии чиновникам вполне законно

2020-01-16 12:43 189

Глава Минэкономразвития Украины Тимофей Милованов заявил, что некоторые госслужащие могут законно получать премии в неограниченном размере.

"1066 Закон был изменен и он позволяет позволяет заместителям министров, министрам и определенным ключевым политикам платить больше 30% (премии )", - отметил Милованов в интервью ZIK.

При этом он уточнил, что премии некоторые чиновники могут получать в неограниченном размере.

"1066 действительно позволяет это сделать (получить премию в неограниченном размере)", - уточняет чиновник.